去年在巴基斯坦遭绑架的中国公民获释--巴国官员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡8月23日 - 巴基斯坦内政部长Chaudhry Nisar Ali Khan周日称，一年多前在巴基斯坦遭塔利班绑架的一名中国游客已经获释。
“该游客在昨天深夜已被移交给我们……今日稍晚，大概一或一个半小时后，我们会将此人移交给中国驻巴基斯坦大使馆，”Khan对记者称。
这名中国男性游客去年5月在巴基斯坦西部城市Dera Ismail Khan附近遭绑架。
巴基斯坦塔利班高级指挥官Abdullah Bahar在事发不久后对路透称，该男子被他们扣押。
Khan没有透露该男子获释的详情，仅称这是情报行动以及巴方政府一年多来不断努力的结果。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”