独家：中国承诺为巴基斯坦核电建设项目出资65亿美元

路透伊斯兰堡12月24日(记者 Mehreen Zahra-Malik) -巴基斯坦官员称，中国已承诺为巴基斯坦港口城市卡拉奇的一项重大核电建设项目出资65亿美元。

巴基斯坦总理谢里夫上月启动价值95.9亿美元的核电建设项目，但巴基斯坦官员并未提供该项目的资金细节。

路透看到的资金文件显示，中国核工业集团公司(CNNC)承诺至少出资65亿美元用于该项目融资。该核电项目将建设两个发电能力均为1100兆瓦的核反应堆。

巴基斯坦政府能源小组的两名成员和知悉该协议的三名消息人士证实了这一消息。路透无法联系到CNNC就此置评。

巴基斯坦原子能委员会(Pakistan Atomic Energy Commission)主席Ansar Parvez表示：“中国对巴基斯坦运营核电厂的能力很有信心。”

Parvez拒绝提供更多的资金细节，但表示该项目将于2019年前建设完成，届时每个核反应堆的发电能力都将高于巴基斯坦目前运营的全部核反应堆的整体发电力。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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