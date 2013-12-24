《独家新闻》中国承诺为巴基斯坦核电建设项目出资65亿美元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡12月24日 - 巴基斯坦官员称，中国已承诺为巴基斯坦港口城市卡拉奇的一项重大核电项目建设出资65亿美元。
巴基斯坦总理谢里夫上月启动价值95.9亿美元的核电项目建设，但巴基斯坦官员并未提供该项目的资金细节。
路透看到的资金文件显示，中国核工业集团公司(CNNC)承诺至少出资65亿美元用于该项目融资。该核电项目将建设两个发电能力均为1100兆瓦的核反应堆。
巴基斯坦政府能源小组的两名成员和知悉该协议的三名消息人士证实了这一消息。路透无法联系到CNNC就此置评。
巴基斯坦原子能委员会(Pakistan Atomic Energy Commission)主席Ansar Parvez表示：“中国对巴基斯坦运营核电厂的能力很有信心。”
Parvez拒绝提供更多的资金细节，但表示该项目将于2019年前建设完成，届时每个核反应堆的发电能力都将高于巴基斯坦目前运营的全部核反应堆的整体发电力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。