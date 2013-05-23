李克强呼吁加强中巴合作 巴媒体提质疑

中国国务院总理李克强(左)5月22日在伊斯兰堡与巴基斯坦总统扎尔达里会谈。 REUTERS/Mian Khursheed

路透伊斯兰堡5月23日（记者 Nick Macfie） - 中国国务院总理李克强周四盛赞中国和巴基斯坦两国关系，呼吁加强两国间在经贸、能源和基础设施方面的合作，建设中巴经济走廊。

但是，并非所有人都相信中国会完全考虑巴基斯坦的利益。

李克强是结束对印度的访问之后于周三抵达伊斯兰堡，周四稍晚些时候，他将奔赴瑞士和德国。

“我们希望实现中巴贸易的动态平衡，”他在巴基斯坦议会发表讲话时表示。

“我们准备和巴基斯坦一道加快喀喇昆仑山公路改造项目，积极探索和推动建设中巴经济走廊的长期计划，扩大我们的共同利益。”

李克强还表达了在金融、海洋、农业、国防和能源方面合作的意愿，并称赞巴基斯坦的“坚韧”精神和“创造一个又一个奇迹”。

但是，一些观察人士表达了对这种经济奇迹的质疑。

“巴基斯坦领导人喜欢用令人可笑的比喻来形容本国与中国的关系，但是实际上这种所谓的联盟对巴基斯坦经济几乎毫无积极意义，”Express Tribune报指出。

“事实上，中国将不会给予巴基斯坦任何东西，这两天的行程实际上仅仅是中国总理在首次出访期间完成对印度的三天访问之后，避免让巴基斯坦完全颜面扫地的安排，这表明中国外交政策发生了实质性转变。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。