巴基斯坦警告反政府牧师的抗议活动

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透伊斯兰堡1月16日（记者 Mubasher Bukhari） - 巴基斯坦内政部长Rehman Malik周三警告并要求在议会附近扎营的一名反政府穆斯林牧师和数千抗议者散去，称他们可能遭到武装分子袭击。
Malik表示，当局获得消息，武装人员可能计划袭击抗议者，如果发生袭击事件，将追究Muhammad Tahirul Qadri牧师的责任。
“最好的战士们今天就在我身边。”Malik在记者会上称，并表示安全部队可能在未来两天内对Qadri采取行动，以防止“预期发生的恐怖活动”。“我希望他听从我的建议。”Malik说道。
Qadri曾支持1999年的军事政变，现在呼吁巴基斯坦政府立即下台，建立临时政府，监督选举改革。
巴基斯坦信息部长Qamar Zaman Kaira表示，政治领导人不会答应Qadri的要求。
“所有政党都对选举委员会满意，选举将按时进行。”
他还表示，选举将在5月5-15日之间如期举行。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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