巴最高法院下令逮捕总理 该国政局动荡加深

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透伊斯兰堡1月15日（记者 Mehreen Zahra-Malik/Katharine Houreld） - 巴基斯坦最高法院周二下令逮捕总理阿什拉夫，理由是后者涉嫌腐败，令面临街头抗议的巴基斯坦政府面临的压力加大。
总理逮捕令和穆斯林牧师Muhammad Tahirul Qadri领导的街头抗议引发政治家担忧，他们担心军方与司法部门合作，迫使民选领导人下台。
“毫无疑问，Qadri领导的抗议和最高法院的决定是巴基斯坦军方精心策划的，”阿什拉夫的助手Fawad Chaudhry对路透表示。
“随着最高法院下令逮捕总理，军方现在可以介入了。”
不过，巴基斯坦人民党领导的执政联盟在议会拥有多数，如果阿什拉夫下台，议员们可以再选举出一名总理。去年6月，最高法院取消了吉拉尼(Yusuf Raza Gilani)担任总理的资格。
未来几个月巴基斯坦将举行选举，总统扎尔达里（Asif Ali Zardari）希望带领巴基斯坦第一届民选政府完成任期。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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