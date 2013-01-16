巴最高法院下令逮捕总理 该国政局动荡加深

路透伊斯兰堡1月15日（记者 Mehreen Zahra-Malik/Katharine Houreld） - 巴基斯坦最高法院周二下令逮捕总理阿什拉夫，理由是后者涉嫌腐败，令面临街头抗议的巴基斯坦政府面临的压力加大。

总理逮捕令和穆斯林牧师Muhammad Tahirul Qadri领导的街头抗议引发政治家担忧，他们担心军方与司法部门合作，迫使民选领导人下台。

“毫无疑问，Qadri领导的抗议和最高法院的决定是巴基斯坦军方精心策划的，”阿什拉夫的助手Fawad Chaudhry对路透表示。

“随着最高法院下令逮捕总理，军方现在可以介入了。”

不过，巴基斯坦人民党领导的执政联盟在议会拥有多数，如果阿什拉夫下台，议员们可以再选举出一名总理。去年6月，最高法院取消了吉拉尼(Yusuf Raza Gilani)担任总理的资格。

未来几个月巴基斯坦将举行选举，总统扎尔达里（Asif Ali Zardari）希望带领巴基斯坦第一届民选政府完成任期。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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