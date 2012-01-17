巴最高法院传唤总理出庭 政府生存危机升级

路透伊斯兰堡1月16日电（记者 Qasim Nauman/Faisal Aziz）---巴基斯坦最高法院周一签发传唤令，以总理吉拉尼（Yusuf Raza Gilani）未追查总统和其他官员的贪腐案为由通知其出庭。此举令巴政府生存之争急剧升级。

最高法院威胁吉拉尼，称其藐视法庭，这是该国平民政府遭到的最新打击。因一份神秘备忘录显示其去年曾寻求美国帮助避免发生政变，巴政府还面临来自军方的压力。

吉拉尼表示，他尊重法庭，会按通知在周四出庭。

巴基斯坦总统扎尔达里（Asif Ali Zardari）所在的执政党自上周五以来一直游说联合政府的合作夥伴，在议会表决支持政府的决议时投赞成票。这项决议周一在议会获得通过。

决议详情尚不清楚，但若如国家电台所报导，则表明政府不愿看到与军方及最高法院的紧张关系升级。

吉拉尼在议会发表讲话称，"我们没有反对任何机构，也一直尊重法庭。法庭传唤我，我会如期在19日出庭。"巴基斯坦电视新闻频道实况转播了他的讲话。

尽管吉拉尼面临藐视法庭的指控，但许多观察人士认为最高法院的真正目标是扎尔达里。

扎尔达里在1990年代曾牵涉到多起贪污案，甚至被指控涉嫌谋杀，但他称这些都不属实，带有政治动机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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