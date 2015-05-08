巴基斯坦军用直升机坠毁 挪威和菲律宾大使等6人遇难（更新版）

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
（新增更多细节）
路透伊斯兰堡5月8日 - 巴基斯坦军方称，一架载有多名外交官的巴基斯坦军用直升机周五坠毁，造成机上六人遇难，包括挪威和菲律宾大使，以及马来西亚和印尼大使的夫人。机上人员当时正飞往巴基斯坦北部，准备参加在那里的项目启动仪式。
坠机事件发生时，巴基斯坦总理谢里夫正乘坐另外一架飞机前往该北部山区吉尔吉特，去启动那里的两个项目。谢里夫办公室称，总理已回到了伊斯兰堡。
巴基斯坦军方发言人巴杰瓦（Asim Bajwa）发表推文称，除了四名外国人外，机上的两名飞行员也已遇难。
巴杰瓦称，波兰与荷兰大使在事故中受伤。
媒体称，当时有11名外国人与6名巴基斯坦人在这架MI-17直升机上，直升机坠入了吉尔吉特的一所学校并起火。
报道称，五名外国人和三名巴基斯坦人遇难。巴杰瓦没有立即对此发表置评。他也没有说明飞机为何坠毁。
巴基斯坦塔利班武装分子称，他们用肩射导弹将直升机击落，并称他们原本希望击落谢里夫的飞机。
塔利班武装分子不在吉尔吉特地区活动，他们常常对与其无关的事件宣称负责。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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