更新版 1-巴基斯坦军用直升机坠毁，挪威和菲律宾大使等6人遇难

(本文由路透中文网编译提供)

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路透伊斯兰堡5月8日 - 巴基斯坦军方称，一架载有多名外交官的巴基斯坦军用直升机周五坠毁，造成机上六人遇难，包括挪威和菲律宾大使，以及马来西亚和印尼大使的夫人。机上人员当时正飞往巴基斯坦北部，准备参加在那里的项目启动仪式。

坠机事件发生时，巴基斯坦总理谢里夫正乘坐另外一架飞机前往该北部山区吉尔吉特，去启动那里的两个项目。谢里夫办公室称，总理已回到了伊斯兰堡。

巴基斯坦军方发言人巴杰瓦(Asim Bajwa)发表推文称，除了四名外国人外，机上的两名飞行员也已遇难。

巴杰瓦称，波兰与荷兰大使在事故中受伤。

媒体称，当时有11名外国人与6名巴基斯坦人在这架MI-17直升机上，直升机坠入了吉尔吉特的一所学校并起火。

报道称，五名外国人和三名巴基斯坦人遇难。巴杰瓦没有立即对此发表置评。他也没有说明飞机为何坠毁。

巴基斯坦塔利班武装分子称，他们用肩射导弹将直升机击落，并称他们原本希望击落谢里夫的飞机。

塔利班武装分子不在吉尔吉特地区活动，他们常常对与其无关的事件宣称负责。(完)