巴基斯坦牧师领导反政府抗议,引发军方将实施软政变的担忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡1月17日 - 对巴基斯坦执政党来说，穆斯林牧师Muhammad Tahirul Qadri与数千名抗议者在议会外安营扎寨，看起来越来越像他们最为担忧的事情：军方计划实施“软政变”。

在执政党看来，Qadri看似是进行这一任务的理想人选。他口才很好，用自己的反腐败言论赢得民众的认同。这位伊斯兰法博士曾在1999年支持军事政变。

一些政治人士认为，这次的目标是利用Qadri来扳倒现任政府，为军方挑选看守内阁提供借口。

“我们所看到的非常危险，这些事情表明违宪第三势力再次兴风作浪，”Mahmood Khan Achakzai说道。Achakzai是一位政治人士，经常批评军方干预政治的行为。

巴基斯坦军方否认与Qadri有任何瓜葛，陆军参谋长卡亚尼(Ashfaq Kayani)已树立起比前任更远离政治的名声。

不过，批评人士指出，一向爱与军方对抗的执政党巴基斯坦人民党经常喜欢把自己扮演成受军方欺负的受害人形象，以转移对自己执政缺陷的关注。

Qadri之前在加拿大生活了六年，他选择在距新的大选不到几个月的时间回国，以及他曾在1999年支持穆沙拉夫发动军事政变，这都令外界颇为担忧。（完）