巴方改口协助美国抓捕拉登的巴国医生被判原因

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透巴基斯坦白沙瓦5月30日电（记者 Jibran Ahmad）---巴基斯坦法庭称，协助美国找到本·拉登（Osama bin Laden）下落的医生阿夫里迪（Shakil Afridi）是因帮助武装分子而被判入狱的，与他同美国中央情报局（CIA）的关系无关，从而令这起导致美巴关系紧张的案件再生枝节。
这是巴方对阿夫里迪获刑33年原因给出的第三种解释。
上周在阿夫里迪被Khyber部落法庭判刑後，巴基斯坦官员称，判决的理由是阿夫里迪协助CIA追捕本·拉登，犯下了叛国罪。
这一说法惹恼了美国官员，巴方随即又称阿夫里迪是个好色之徒。
但巴方周三向媒体公布的判决文书称，阿夫里迪被判入狱的原因是，他与武装组织伊斯兰军（Lashkar-e-Islam）关系密切，这相当於向国家宣战。
阿夫里迪的代理律师之一Samiullah Afridi周三也接到了判决文书，他看後表示不解。
他对路透说：“这些对他的指控与我们之前被告知的内容大相径庭。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。