巴方改口协助美国抓捕拉登的巴国医生被判原因

路透巴基斯坦白沙瓦5月30日电（记者 Jibran Ahmad）---巴基斯坦法庭称，协助美国找到本·拉登（Osama bin Laden）下落的医生阿夫里迪（Shakil Afridi）是因帮助武装分子而被判入狱的，与他同美国中央情报局（CIA）的关系无关，从而令这起导致美巴关系紧张的案件再生枝节。

这是巴方对阿夫里迪获刑33年原因给出的第三种解释。

上周在阿夫里迪被Khyber部落法庭判刑後，巴基斯坦官员称，判决的理由是阿夫里迪协助CIA追捕本·拉登，犯下了叛国罪。

这一说法惹恼了美国官员，巴方随即又称阿夫里迪是个好色之徒。

但巴方周三向媒体公布的判决文书称，阿夫里迪被判入狱的原因是，他与武装组织伊斯兰军（Lashkar-e-Islam）关系密切，这相当於向国家宣战。

阿夫里迪的代理律师之一Samiullah Afridi周三也接到了判决文书，他看後表示不解。

他对路透说：“这些对他的指控与我们之前被告知的内容大相径庭。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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