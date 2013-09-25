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路透中文国际短讯 | 2013年 9月 25日 星期三 15:23 BJT

巴基斯坦强震造成至少208人丧生

巴基斯坦官员称，截至周三，该国俾路支省发生的强震已造成至少208人丧生。强震发生在周二下午，南亚地区均有震感，美国地质调查局称震级达到7.8级。此次地震威力巨大，以致阿拉伯海沿岸附近在震后冒出一座小岛。图为巴基斯坦强震后的废墟。路透
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