巴基斯坦当选总理欲缓解印巴猜忌

韩国警方称三星生命首尔总部没有发现爆炸物
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透巴基斯坦拉合尔5月13日（记者 John Chalmers） - 纳瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）周一表示，必须解决长期影响印巴关系的不信任问题。他在巴基斯坦议会选举中取得决定性胜利，即将第三次出任巴基斯坦总理。
谢里夫称，他与印度总理辛格在周日进行了“长时间交谈”，彼此还发出了互访邀请。访问邀请在世界其他地方可能是仅是外交细节，但是对于南亚的这对宿敌来说则是重大的标志性步骤。
当一名印度记者问到谢里夫是否会邀请辛格参加总理就职仪式时，谢里夫表示：“我很高兴发出那样的邀请。”
“你们有担忧，我们也有担忧。我们必须认真解决这个问题。”Sharif在拉合尔郊区家中召开的记者会上说道。
谢里夫的权力根基在巴基斯坦最繁荣的旁遮普省（Punjab），与印度同名的邦接壤。他是一名自由市场主义者，希望印巴贸易不受束缚，他也曾向印度作出安抚性的姿态。
1999年，谢里夫担任巴基斯坦总理时，他曾在边境口岸欢迎当时的印度总理瓦杰帕伊到来，庆祝新德里和拉合尔之间开通大巴服务。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。