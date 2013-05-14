巴基斯坦当选总理欲缓解印巴猜忌

路透巴基斯坦拉合尔5月13日（记者 John Chalmers） - 纳瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）周一表示，必须解决长期影响印巴关系的不信任问题。他在巴基斯坦议会选举中取得决定性胜利，即将第三次出任巴基斯坦总理。

谢里夫称，他与印度总理辛格在周日进行了“长时间交谈”，彼此还发出了互访邀请。访问邀请在世界其他地方可能是仅是外交细节，但是对于南亚的这对宿敌来说则是重大的标志性步骤。

当一名印度记者问到谢里夫是否会邀请辛格参加总理就职仪式时，谢里夫表示：“我很高兴发出那样的邀请。”

“你们有担忧，我们也有担忧。我们必须认真解决这个问题。”Sharif在拉合尔郊区家中召开的记者会上说道。

谢里夫的权力根基在巴基斯坦最繁荣的旁遮普省（Punjab），与印度同名的邦接壤。他是一名自由市场主义者，希望印巴贸易不受束缚，他也曾向印度作出安抚性的姿态。

1999年，谢里夫担任巴基斯坦总理时，他曾在边境口岸欢迎当时的印度总理瓦杰帕伊到来，庆祝新德里和拉合尔之间开通大巴服务。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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