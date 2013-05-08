巴基斯坦总理候选人呼吁改善印巴关系

路透伊斯兰堡5月8日（记者 Michael Georgy） - 被认为是巴基斯坦大选领先者的纳瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）表示，如果赢得选举，将不会允许巴基斯坦武装组织攻击印度，并将努力改善与印度关系。

“如果我当选为总理，我将确保巴基斯坦不会成为针对印度的基地。”谢里夫在接受CNN-IBN采访时表示。

民调显示，谢里夫所在的巴基斯坦穆斯林联盟有望赢得周六的大选，因目前的执政党巴基斯坦人民党未能解决断电和塔利班叛乱等问题。

谢里夫在20世纪90年代曾两次担任总理职务，他表示，是时候改善印巴关系了。

“我们当然有问题需要解决，但是我可以举出很多例子，说明竞争对手或相互反对的人和国家解决了比我们这里更为棘手的问题。”

谢里夫一直批评对民间事务进行军事干预，他表示，将呼吁对巴基斯坦情报机构是否牵涉孟买袭击进行联合调查。

“我会开始处理这个问题。这个问题显然需要处理。”谢里夫说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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