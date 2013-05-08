巴基斯坦总理候选人呼吁改善印巴关系

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透伊斯兰堡5月8日（记者 Michael Georgy） - 被认为是巴基斯坦大选领先者的纳瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）表示，如果赢得选举，将不会允许巴基斯坦武装组织攻击印度，并将努力改善与印度关系。
“如果我当选为总理，我将确保巴基斯坦不会成为针对印度的基地。”谢里夫在接受CNN-IBN采访时表示。
民调显示，谢里夫所在的巴基斯坦穆斯林联盟有望赢得周六的大选，因目前的执政党巴基斯坦人民党未能解决断电和塔利班叛乱等问题。
谢里夫在20世纪90年代曾两次担任总理职务，他表示，是时候改善印巴关系了。
“我们当然有问题需要解决，但是我可以举出很多例子，说明竞争对手或相互反对的人和国家解决了比我们这里更为棘手的问题。”
谢里夫一直批评对民间事务进行军事干预，他表示，将呼吁对巴基斯坦情报机构是否牵涉孟买袭击进行联合调查。
“我会开始处理这个问题。这个问题显然需要处理。”谢里夫说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。