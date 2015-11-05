巴基斯坦一家工厂倒塌 已造成至少18人丧生

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴基斯坦拉合尔11月4日 - 巴基斯坦官员称，巴基斯坦东部城市拉合尔附近一家工厂周三倒塌，造成至少18人丧生，多达150人被困。
在现场的地方政府高级官员Mohammad Usman称，救援人员使用建筑设备挖掘废墟寻找幸存者，迄今已救出75名伤者。
该官员称，已找到18具遗体。
现场的救援人员Kashif Nazir称，可能有约150人被困在废墟中。
这栋四层楼的建筑已完全倒塌，数百名救援人员正小心地在水泥和砖堆中搜寻幸存者。
“人们接到了三四个人从废墟里打出的电话，所以我们不能鲁莽地移除瓦砾。”Usman说。
巴基斯坦一位军方发言人发送的文字信息称，军方正用飞机运送城市搜救团队赶赴现场。
这家发生倒塌事故的工厂生产购物袋，位于拉合尔以南约20公里的一处工业区。尚不清楚倒塌原因，但之前此处在施工。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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