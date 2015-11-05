巴基斯坦一家工厂倒塌 已造成至少18人丧生

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴基斯坦拉合尔11月4日 - 巴基斯坦官员称，巴基斯坦东部城市拉合尔附近一家工厂周三倒塌，造成至少18人丧生，多达150人被困。
在现场的地方政府高级官员Mohammad Usman称，救援人员使用建筑设备挖掘废墟寻找幸存者，迄今已救出75名伤者。
该官员称，已找到18具遗体。
现场的救援人员Kashif Nazir称，可能有约150人被困在废墟中。
这栋四层楼的建筑已完全倒塌，数百名救援人员正小心地在水泥和砖堆中搜寻幸存者。
“人们接到了三四个人从废墟里打出的电话，所以我们不能鲁莽地移除瓦砾。”Usman说。
巴基斯坦一位军方发言人发送的文字信息称，军方正用飞机运送城市搜救团队赶赴现场。
这家发生倒塌事故的工厂生产购物袋，位于拉合尔以南约20公里的一处工业区。尚不清楚倒塌原因，但之前此处在施工。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”