巴基斯坦两家工厂发生火灾 遇难者增至261人（更新版）

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
（更新服装厂火灾遇难人数和工人讲述）
路透巴基斯坦卡拉奇9月12日电---巴基斯坦警方及政府官员周三称，该国卡拉奇市（Karachi）一家服装厂和拉合尔市（Lahore）一家鞋厂发生火灾，已造成至少261人死亡。
大火吞噬了卡拉奇的服装厂，最新统计显示这里的火灾遇难人数增至236人。
“人们开始尖叫逃命。所有人都涌到窗口，我是从三楼跳下来的，”卡拉奇事故工厂一位20岁的工人Mohammad Asif说。
在东部城市拉合尔，一场火灾侵袭了当地一家制鞋厂，造成至少25人死亡。
这两起火灾可能引发对於巴基斯坦的工业安全的质疑。批评人士称，该国政府过於腐败无能，对工业深陷困境、自杀式爆炸频发等一系列问题都束手无策。
“和工人的安全相比，厂主更关心厂里的服装，”服装厂雇员Mohammad Pervez表示，“窗户上如果不装金属格栅，很多人本来都可以捡条命...”
高级警司Amir Farooqi对路透称，警方已在卡拉奇部分地区搜捕这家工厂的工厂主。
他指出，这家服装厂约有450名工人，有35人在火灾中受伤，工厂废墟中仍在不断发现尸体。
该服装厂发生火灾的原因尚不清楚。（完）编译：侯雪苹 发稿：张家伟/王凤昌
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