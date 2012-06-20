巴基斯坦总理遭最高法院“解职”

路透伊斯兰堡6月19日电（记者 Qasim Nauman）---巴基斯坦最高法院周二宣布，总理吉拉尼（Yusuf Raza Gilani）没有资格继续任职，令该国陷入新的动荡。巴基斯坦眼下还面临伊斯兰武装分子、经济低迷及与美关系紧张等多重困扰。

最高法院这一裁定似乎不会立即对巴基斯坦政府的稳定性构成威胁，因该国执政的巴基斯坦人民党（PPP）在议会拥有多数席位。

但这会令不受欢迎的平民政府与最高法院大法官乔杜里（Justice Iftikhar Chaudhry）的关系急剧恶化。乔杜里近几年因审理一些涉及上层人士的案件声名鹊起。

今年4月，最高法院因吉拉尼拒绝重启涉嫌总统扎尔达里的腐败案，对他判以藐视法庭罪。

乔杜里在法庭宣布：“吉拉尼已被取消了议会议员的资格，他也不再是巴基斯坦总理……总理职位出现空缺。”

吉拉尼的高级助手Fawad Chaudhry称，只有议会才有权解除总理职务。

然而，在最高法院宣布上述决定几小时後，巴基斯坦国家电视台报导称巴基斯坦选举委员会已发布吉拉尼不再有资格任职总理的正式通告。

虽然最高法院的裁决对巴基斯坦人民党是一记重击，但却不太可能导致政府垮台。

在政府任期明年初到期前，巴基斯坦人民党同其联合执政夥伴在议会拥有能选出一个新总理的席位。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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