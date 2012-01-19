巴基斯坦政治危机加深 吉拉尼现身最高法院

路透伊斯兰堡1月19日电（记者 Qasim Nauman）---巴基斯坦总理吉拉尼周四在最高法院出庭，面对藐视法庭罪指控，因不追查总统和其他官员的腐败案。此举事关其政治前途，也令不受欢迎的民选政府面临更多压力。

这是该民选政府面临的最新冲击，此前军方就去年的一份神秘备忘录向民选政府施压，因该备忘录寻求美国援助，以防止可能发生的政变。

一些人质疑，被视为腐败和无能的政府能否继续维持下去，外界广泛指责该政府未能解决贫困、电力短缺、基础设施破旧和经济低迷等基本问题。

紧张情势可能导致吉拉尼下台，此前他与巴基斯坦各方势力友好共处。若其政府倒台可能令巴基斯坦陷入全面政治危机，进一步延缓迫在眉睫的经济和政治进程。

尽管外界认为吉拉尼可能不会立即下台，案件也会被拉长，但是如果法院最终判处吉拉尼藐视法庭罪，他最终可能不得不下台。

“问题是，不只是法院对总理不满，军方也对总理不满，”知名国防分析师Ayesha Siddiqa表示。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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