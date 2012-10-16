英国医生称遭塔利班枪击的巴基斯坦女孩能康复

中国全国人大任命黄奇帆、朱小丹等四人为人大财经委副主任委员
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透伦敦/伯明翰10月15日电（记者Ben Hirschler/Alessandra Prentice）---英国医生周一称，遭塔利班枪击的巴基斯坦女学生Malala Yousufzai完全可以“良好康复”。14岁的Yousufzai已抵达英国一家医院接受枪伤治疗。
Yousufzai因支持女孩接受教育遭到枪击，她已从巴基斯坦飞抵位於伯明翰的伊丽莎白女王医院接受专家治疗。这家医院拥有一支擅长治疗外伤疑难杂症的专家团队，曾治愈过数百名在阿富汗受伤的士兵。
该院医疗主任Dave Rosser称：“医生们……认为，她从每个层面看都有机会得到良好康复。”Rosser补充说，她的治疗和康复期将持续数月时间。
他对记者说，英国的医生尚未对Yousufzai的枪伤情况进行评估，但她的情况若是不乐观，就不会被带到英国来医治。
电视画面显示，一位据信为Yousufzai的患者被匆忙从救护车上推进医院，周边围着多位医务人员。
Yousufzai将接受检查确定受伤程度，但Rosser表示在未经患者同意情况下，院方将不会披露她的进一步情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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