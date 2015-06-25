热浪肆虐卡拉奇 已有逾1000人丧生

路透卡拉奇6月25日 （记者 Syed Raza Hassan） - 一家慈善机构周四称，近35年来最猛烈的热浪肆虐巴基斯坦南部城市卡拉奇，造成逾一千人死亡，太平间尸满为患，公立医院疲于应对。

此次热浪适逢严重的断电，许多居民无法使用电风扇，亦缺乏饮水供应和照明，眼下正值斋月开始，许多穆斯林白天不进饮食。

一些商店拒绝在白天出售冰块或者饮水，称他们会因此遭到宗教法律的惩罚。从日出到日落的这段时间，在公共场合进行饮食也是非法的。

慈善机构Edhi Foundation的高管Anwar Kazmi称，太平间充斥大量尸体已迫使医官将尸体存放在地板上的运尸袋中。太平间的空调机组也已停止工作。

他表示，当地省政府除了指责，什么也没做。

“我们向政府医院的医生和工作人员表示敬意，他们正在不辞辛劳地救治数不清的病人，”他说道。“信德省政府除了指责（私人电力企业）K-electric导致热死人之外，什么也没做。”

卡拉奇周末温度飙升至44摄氏度，但之后下降到了38摄氏度。气象部门称，这是1981年以来最热的周末。气象预测人员数天来一直预测有降雨，但一直没有明显降雨出现。

“热浪造成的死亡人数已超过了1,000大关，这些死亡案例主要发生在政府运营的医院，以及少量大型私营医院，”Kazmi说道。“小型私营医院还有许多未上报的死亡案例。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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