热浪肆虐卡拉奇 已有逾1000人丧生

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透卡拉奇6月25日 （记者 Syed Raza Hassan） - 一家慈善机构周四称，近35年来最猛烈的热浪肆虐巴基斯坦南部城市卡拉奇，造成逾一千人死亡，太平间尸满为患，公立医院疲于应对。
此次热浪适逢严重的断电，许多居民无法使用电风扇，亦缺乏饮水供应和照明，眼下正值斋月开始，许多穆斯林白天不进饮食。
一些商店拒绝在白天出售冰块或者饮水，称他们会因此遭到宗教法律的惩罚。从日出到日落的这段时间，在公共场合进行饮食也是非法的。
慈善机构Edhi Foundation的高管Anwar Kazmi称，太平间充斥大量尸体已迫使医官将尸体存放在地板上的运尸袋中。太平间的空调机组也已停止工作。
他表示，当地省政府除了指责，什么也没做。
“我们向政府医院的医生和工作人员表示敬意，他们正在不辞辛劳地救治数不清的病人，”他说道。“信德省政府除了指责（私人电力企业）K-electric导致热死人之外，什么也没做。”
卡拉奇周末温度飙升至44摄氏度，但之后下降到了38摄氏度。气象部门称，这是1981年以来最热的周末。气象预测人员数天来一直预测有降雨，但一直没有明显降雨出现。
“热浪造成的死亡人数已超过了1,000大关，这些死亡案例主要发生在政府运营的医院，以及少量大型私营医院，”Kazmi说道。“小型私营医院还有许多未上报的死亡案例。”（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”