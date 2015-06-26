卡拉奇热浪致死背后：断电缺水斋戒酿惨剧

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会伊斯兰堡6月25日 - 59岁的Sabir Majeed周一下午在45摄氏度的热浪中脱水晕倒时，正值他在斋月期间执行斋戒。

他的家人匆忙取来饮水，并从附近一家药店购买补充水分的盐。他们打电话叫救护车，但已经没有救护车可用了。

“找不到救护车，我们就叫了一辆出租车把他送到医院。医院里已经到处都是中暑患者。30到40分钟后医生来看他的时候，他已被宣告死亡，”Sabir Majeed的妻子Shabana Majeed说道，她家住在卡拉奇的一个贫民区。

居民们称，上周六以来，卡拉奇每天都会停电12到14小时，而温度却飙至45摄氏度。政府和医院官员称，热浪已造成逾1,100人死亡。

不到一个月前，类似的热浪席卷印度，造成逾2,000人死亡。

诸多原因引发热浪致死事件，包括停电导致风扇和空调停转、缺水以及斋月期间白天禁止饮食。

“我们按时缴纳了所有公共事业账单，但换来的还是缺水，限制用电的时间也延长了。人们应该站出来反对腐败无能的政府，”Shabana Majeed愤怒的说道，她认为如果家里能够获得（充足的）水电，丈夫就不会死。

受影响的家庭抨击政府未能进行有关如何应对热浪的宣传活动，没有提供电力的能力，并批评公立医院无力医治许多中暑患者。（完）