巴基斯坦军方称一处哨所遭印军突袭

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透伊斯兰堡1月6日 - 巴基斯坦军方表示，印度军队周日袭击了巴基斯坦一处军事哨所，造成一名士兵死亡，另一人受伤。此事很可能加剧两国的紧张关系。
一名军方发言人在声明中表示，巴基斯坦军队击退了（印军）对克什米尔Sawan Patra哨所的袭击。
双方随即在克什米尔的印巴实际控制线附近交火。
未能立即联系到印度国防部对此置评。（完）
(编译：靳怡雯 发稿：王凤昌)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。