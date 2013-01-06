巴基斯坦军方称一处哨所遭印军突袭

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透伊斯兰堡1月6日 - 巴基斯坦军方表示，印度军队周日袭击了巴基斯坦一处军事哨所，造成一名士兵死亡，另一人受伤。此事很可能加剧两国的紧张关系。
一名军方发言人在声明中表示，巴基斯坦军队击退了（印军）对克什米尔Sawan Patra哨所的袭击。
双方随即在克什米尔的印巴实际控制线附近交火。
未能立即联系到印度国防部对此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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