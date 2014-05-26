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时事要闻 | 2014年 5月 26日 星期一 12:03 BJT

巴基斯坦总理将出席莫迪就职仪式

路透伊斯兰堡5月24日 - 巴基斯坦总理办公室秘书瓦尼（Mohyuddin Wani）周六称，该国总理谢里夫接受印度方面邀请，将出席印度新任总理莫迪的就职仪式。

谢里夫将成为1947年印巴分治以来首位出席印度总理就职仪式的巴基斯坦总理。

瓦尼对路透称，巴方接受了印方的邀请。

印巴关系一直紧张，但谢里夫曾表示希望改善两国关系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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