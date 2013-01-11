巴基斯坦称一名士兵遭印军杀害

路透伊斯兰堡1月10日（记者 Katharine Houreld） - 巴基斯坦军方称，印度军方周四在具争议的克什米尔地区杀害了一名巴基斯坦士兵。此事表明这起印巴停火近10年来的最严重的暴力冲突仍在继续。

巴基斯坦军方发言人称，一名巴基斯坦士兵惨遭印方“无端开火”杀害，当时该士兵正在克什米尔Battal的一处哨所执勤。这已是五天以来该地区发生的第三起致命攻击。

据印巴军方各自称，上周日有一名巴基斯坦士兵被杀，本周二则有两名印度士兵被杀，其中一名士兵还遭到虐待。印巴双方均已对此提出外交抗议。

自1947年脱离英国独立以来，印巴两国已发生了三次战争，其中两次则与克什米尔有关。

印巴两国政府均对最近在克什米尔地区发生的冲突表示愤怒，相关官员也在寻求安抚当地民众的担忧。

巴基斯坦外长希娜（Hina Rabbani Khar）称，她对印方对巴基斯坦的指责感到“不悦”，但她试图淡化有关双方冲突会升级的担忧。

“对于正常化并改善与印度的关系，巴基斯坦政府和巴基斯坦人民展示了深刻且持久的诚意，还真的启动了建立信任的旅程，”她说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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