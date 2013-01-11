巴基斯坦称一名士兵遭印度军方杀害

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡1月10日 - 巴基斯坦军方称，印度军方周四在具争议的克什米尔地区杀害了一名巴基斯坦士兵。此事表明这起印巴停火近10年来最严重的暴力冲突仍在继续。
巴基斯坦军方发言人称，一名巴基斯坦士兵惨遭印方“无端开火”杀害，当时该士兵正在克什米尔Battal的一处哨所执勤。这已是五天以来该地区发生的第三起致命攻击。
据印巴军方各自称，上周日有一名巴基斯坦士兵被杀，本周二则有两名印度士兵被杀，其中一名士兵还遭到虐待。印巴双方均已对此提出外交抗议。
自1947年脱离英国独立以来，印巴两国已发生了三次战争，其中两次则与克什米尔有关。
印巴两国政府均对最近在克什米尔地区发生的冲突表示愤怒，相关官员也在寻求安抚当地民众的担忧。
巴基斯坦外长希娜（Hina Rabbani Khar）称，她对印方对巴基斯坦的指责感到“不悦”，但她试图淡化有关双方冲突会升级的担忧。
“对于正常化并改善与印度的关系，巴基斯坦政府和巴基斯坦人民展示了深刻且持久的诚意，还真的启动了建立信任的旅程，”她说道。（完） (编译：侯雪苹 发稿：王燕焜)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。