巴基斯坦军方高官称印度试图破坏中巴经济走廊项目

路透瓜达尔4月12日 - 巴基斯坦军队总司令谢里夫（Raheel Sharif）周二指责印度试图破坏规模460亿美元的“中国-巴基斯坦经济走廊”（简称“中巴经济走廊”）项目。该项目旨在连接中国西部与巴基斯坦的深水港--瓜达尔港。

谢里夫在关于“中巴经济走廊”的会议上称，中巴经济联盟的重大意义引起地区内一些不满。

他说：“在这样的背景下，我必须重点指出，我们的邻国印度公开挑战这个发展项目。”

“我想特别提到印度的情报机构RAW，他们公然破坏巴基斯坦的稳定。我得表明立场，我们不允许任何人在巴基斯坦的任何地区制造障碍或动荡。重要的是，各方都要摒弃对抗，专注合作。”RAW是印度的对外情报机构。

周二晚间记者未能联系到印度官员就此置评。

巴基斯坦3月时称在俾路支省逮捕一名涉嫌为RAW工作的印度间谍。俾路支省是“中巴经济走廊”的重要建设地区。

印度证实这名被捕男子是印度前海军军官，但否认他是间谍。（完）