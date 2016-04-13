巴基斯坦军方高官称印度试图破坏中巴经济走廊项目

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透瓜达尔4月12日 - 巴基斯坦军队总司令谢里夫（Raheel Sharif）周二指责印度试图破坏规模460亿美元的“中国-巴基斯坦经济走廊”（简称“中巴经济走廊”）项目。该项目旨在连接中国西部与巴基斯坦的深水港--瓜达尔港。
谢里夫在关于“中巴经济走廊”的会议上称，中巴经济联盟的重大意义引起地区内一些不满。
他说：“在这样的背景下，我必须重点指出，我们的邻国印度公开挑战这个发展项目。”
“我想特别提到印度的情报机构RAW，他们公然破坏巴基斯坦的稳定。我得表明立场，我们不允许任何人在巴基斯坦的任何地区制造障碍或动荡。重要的是，各方都要摒弃对抗，专注合作。”RAW是印度的对外情报机构。
周二晚间记者未能联系到印度官员就此置评。
巴基斯坦3月时称在俾路支省逮捕一名涉嫌为RAW工作的印度间谍。俾路支省是“中巴经济走廊”的重要建设地区。
印度证实这名被捕男子是印度前海军军官，但否认他是间谍。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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