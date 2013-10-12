同胞看马拉拉：美国的傀儡和中情局间谍

路透巴基斯坦明戈拉10月11日（记者 Mehreen Zahra-Malik） - 在巴基斯坦许多同胞的眼中，马拉拉（Malala Yousafzai）是美国的傀儡和中情局（CIA）间谍。

马拉拉获得了欧盟人权奖，曾是今年诺贝尔和平奖的热门获奖人选，但在她的家乡斯瓦特（Swat）山谷，朋友和邻里的反应却不尽相同，有憎恨，有担忧，也有嫉妒。

“马拉拉正在破坏巴基斯坦在世界的名声，”明戈拉一位店主说。“我们不需要马拉拉来告诉我们教育如何重要。”

离这家店铺不远处有一条静静的街道，那里就是16岁的马拉拉一年前遭枪击的地方。马拉拉因倡导女孩受教育而遭塔利班枪击。

遭枪击后她被空运至英国接受治疗，并最终幸存。现在她已经成为挑战塔利班的象征。

但在她的家乡人们的思想仍然非常保守，人们认为女性应该呆在家里，不应公开表达自己的看法。她家乡的许多人带着怀疑的眼光看待马拉拉的倡议。

巴基斯坦有人甚至怀疑马拉拉是否真心倡导女性受教育权利，他们声称这是马拉拉家人想移民英国阴谋的一部分，还有人称马拉拉这么做只是为了吸引眼球。

社交媒体网站也充斥着各种侮辱性的帖子。“我们恨马拉拉，一个中情局间谍，”有人在Facebook上称。

在这个暴力活动如家常便饭般常见的贫困地区，马拉拉的一些邻里感到很害怕，有些人看似想赶快忘记关于马拉拉的一切，继续照常生活。

在明戈拉能看到悬挂的“巴基斯坦军队万岁！”的告示牌，却看不到有马拉拉相片的海报。在马拉拉曾经上过学的Khushal公立学校，很多人甚至避免提到她的名字。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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