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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 23日 星期五 09:52 BJT

独家：巴基斯坦军方希望总统下台 但非政变方式

巴基斯坦军方消息人士称，军方想让总统扎尔达里下台，但希望通过法律手段而非再次政变实现。巴基斯坦自1947年独立以来，已发生过三次政变。若再次发生政变，将进一步损伤军方的公众形象。巴陆军参谋长卡亚尼自2007年任职以来，承诺军方不会插手政治。路透

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