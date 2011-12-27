巴基斯坦总理否认拟免去军情部门首脑职务

巴基斯坦总理吉拉尼周一在电视台播放的一段评论中否认国内媒体有关他计划将军方和情报部门首脑免职的报道，称军方支持民主。媒体一直揣测巴基斯坦民主政府与军方存在分歧，最新的相关报导涉及到陆军参谋长卡亚尼将军和三军情报局局长帕夏中将。路透