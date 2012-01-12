巴基斯坦国防秘书遭免职 领导层危机加深

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透伊斯兰堡1月11日电(记者 Qasim Nauman/Sheree Sardar)---巴基斯坦军方周三称与文人政府关系的恶化将带来"严重後果"，该国总理吉拉尼(Yusuf Raza Gilani)将一名国防高官免职，国家领导层危机加深。
巴基斯坦军方一直与文职领导人不和，并在巴基斯坦64年独立历史中的大部分时间处於统治地位。
"备忘录门"使巴军方和政治家的紧张关系跌入自该国恢复文人统治以来的低谷。去年遭泄露的一份备忘录显示，巴政府担心军方发动政变，寻求美国出面向军方施压。
巴领导层的紧张关系使该国稳定性更加令人担忧。
吉拉尼办公室表示，政府已解除了国防秘书纳伊姆·哈立德·罗德希(Naeem Khalid Lodhi)的职务，因其"严重不端行为和不法行为给政府机构之间制造了误会"。罗德希是负责军事事务的最高级别文官官员。
美国拒绝就此事作出推测，国防部发言人称此事为内部政治事件，称这不会阻止美国改善两国关系的努力。
巴基斯坦最高法院正在调查"备忘录门"。吉拉尼本周对中国一家新闻网站表示，军方在未得到政府批准的情况下对调查发表意见，此举破坏了宪法。
巴军方周三对吉拉尼指责其违宪的说法进行谴责。
"没有什麽比总理提出的指控更严重的了。""这会造成非常严重的分歧，并可能会给国家带来严重後果。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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