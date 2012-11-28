巴基斯坦试射可携带核武器弹道导弹

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透伊斯兰堡11月28日电---巴基斯坦军方称，该国周三成功试射可携带核武器的弹道导弹，射程可达1,300公里。
本次试射的是哈塔夫5型（Hatf V）中程弹道导弹，能够打击在印度的目标。
“试射巩固并加强了巴基斯坦的威慑力以及国家安全，”该国军方表示。
自1998年5月展开核试验以来，巴基斯坦与印度一直在研发各种射程的导弹。
去年的美国情报预估认为，巴基斯坦开发的核武器数量介於90到110枚。分析人士称，巴基斯坦核武器库的增长速度位居世界第一。
巴基斯坦与其邻国印度都不是《不扩散核武器条约》的签署国，该国称其核武能力是对印度更强大常规军力的威慑。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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