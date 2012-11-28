巴基斯坦试射可携带核武器弹道导弹

路透伊斯兰堡11月28日电---巴基斯坦军方称，该国周三成功试射可携带核武器的弹道导弹，射程可达1,300公里。

本次试射的是哈塔夫5型（Hatf V）中程弹道导弹，能够打击在印度的目标。

“试射巩固并加强了巴基斯坦的威慑力以及国家安全，”该国军方表示。

自1998年5月展开核试验以来，巴基斯坦与印度一直在研发各种射程的导弹。

去年的美国情报预估认为，巴基斯坦开发的核武器数量介於90到110枚。分析人士称，巴基斯坦核武器库的增长速度位居世界第一。

巴基斯坦与其邻国印度都不是《不扩散核武器条约》的签署国，该国称其核武能力是对印度更强大常规军力的威慑。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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