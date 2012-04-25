巴基斯坦成功试射可携带核弹头导弹

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透伊斯兰堡4月25日电---巴基斯坦军方称，周三成功试射一枚可携带核弹头的弹道导弹。不到一周前，印度曾试射可覆盖到北京和东欧的可携带核弹头的导弹。
巴基斯坦的“沙欣-1A”（Shaheen-1A）是一种中程弹道导弹，可打击印度境内的目标。军方官员拒绝透露导弹的射程。
该导弹击中印度洋内的目标。
1947年脱离英国殖民统治後，印度和巴基斯坦曾爆发三次全面战争。他们经常性地试射导弹，并提前通知对方。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿2月21日 - 根据周二公布的官方准则，特朗普政府计划考虑将所有非法移民遣返，但将对那些自幼就非法进入美国的所谓“追梦者”(dreamers)提供保障。