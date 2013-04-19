巴基斯坦前总统穆沙拉夫被法院软禁

巴基斯坦前总统穆沙拉夫4月15日在伊斯兰堡出席活动的图片。 REUTERS/Mian Khursheed

路透伊斯兰堡4月19日（记者 Mehreen Zahra-Malik） - 巴基斯坦高等法院一位法官周五对该国前总统穆沙拉夫发出软禁令，这是该国法院迄今对长期以来法律无法触及的军方高官采取的最果断之举。

穆沙拉夫在警方的护送下离开法院前往位于伊斯兰堡郊区的住宅。两天后将举行关于指控他2007年非法拘留法官的听证会，在此期间穆沙拉夫将不得离开该住宅。

法官下令在反恐法庭就穆沙拉夫拘留法官是否构成对国家的攻击进行听证。

穆沙拉夫的律师Naveed Malik称，穆沙拉夫是自愿前往法院的，已被法院下令软禁在家，而非监禁。

“在前往反恐法庭前，警方必须将他（穆沙拉夫）软禁在家两天时间，”Malik在法院外对记者说。

另有一位穆沙拉夫的律师称，他将于周五晚些时候提交申诉，申请解除高等法院对穆沙拉夫的软禁令。

在近四年的自我流放后，穆沙拉夫上月返回巴基斯坦试图参加选举，但被选举机构取消了选举资格。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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