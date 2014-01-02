穆沙拉夫叛国罪一案再次开审

2013年12月31日穆沙拉夫预先录好的一段视频声明播放给他的支持者和支持他的媒体。 REUTERS/Mian Khursheed

路透伊斯兰堡1月1日 （记者 Katharine Houreld） -巴基斯坦前总统穆沙拉夫叛国罪一案周三再次开审，此案将考验该国平民政府与军方之间的关系。

穆沙拉夫现年70岁，因在2007年暂停宪法并实施紧急统治而可能面临死刑。当时身为巴基斯坦总统的他面对与日俱增的反对，采取前述举动延续自己的权力统治。

穆沙拉夫本人周三没有出庭。他称这一案件的审判是含有政治动机的报复。

他的律师称，由于穆沙拉夫与司法机构不和，加上总理谢里夫的干涉，穆沙拉夫在巴基斯坦无法受到公正审判。穆沙拉夫1999年在政变中将时任总理的谢里夫赶下台。谢里夫一度入狱，随后被迫流亡海外。他在八年后回国，去年五月在大选中取得压倒性胜利而再度出任总理。

“我说的是一个人的报复，法官阁下，”穆沙拉夫的律师Anwar Mansoor说。“有一个人（谢里夫）对被告有偏见。”

目前尚不清楚穆沙拉夫最终会否出庭。穆沙拉夫案于12月24日开庭，但因在穆沙拉夫前往法庭的路上发现爆炸物，庭审立即暂停。

穆沙拉夫的律师称，穆沙拉夫没有出庭是因为在他的住所附近再次发现爆炸物。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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