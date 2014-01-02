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时事要闻 | 2014年 1月 2日 星期四 11:41 BJT

穆沙拉夫叛国罪一案再次开审

路透伊斯兰堡1月1日 （记者 Katharine Houreld） -巴基斯坦前总统穆沙拉夫叛国罪一案周三再次开审，此案将考验该国平民政府与军方之间的关系。

穆沙拉夫现年70岁，因在2007年暂停宪法并实施紧急统治而可能面临死刑。当时身为巴基斯坦总统的他面对与日俱增的反对，采取前述举动延续自己的权力统治。

穆沙拉夫本人周三没有出庭。他称这一案件的审判是含有政治动机的报复。

他的律师称，由于穆沙拉夫与司法机构不和，加上总理谢里夫的干涉，穆沙拉夫在巴基斯坦无法受到公正审判。穆沙拉夫1999年在政变中将时任总理的谢里夫赶下台。谢里夫一度入狱，随后被迫流亡海外。他在八年后回国，去年五月在大选中取得压倒性胜利而再度出任总理。

“我说的是一个人的报复，法官阁下，”穆沙拉夫的律师Anwar Mansoor说。“有一个人（谢里夫）对被告有偏见。”

目前尚不清楚穆沙拉夫最终会否出庭。穆沙拉夫案于12月24日开庭，但因在穆沙拉夫前往法庭的路上发现爆炸物，庭审立即暂停。

穆沙拉夫的律师称，穆沙拉夫没有出庭是因为在他的住所附近再次发现爆炸物。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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