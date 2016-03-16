巴基斯坦最高法院解除对前军方领导人穆沙拉夫的旅行禁令

路透伊斯兰堡3月16日 - 巴基斯坦最高法院周三下令政府解除对前军方领导人穆沙拉夫的旅行禁令，为其离开巴基斯坦铺平道路。

穆沙拉夫出国将消除军方和巴基斯坦总理谢里夫之间摩擦的来源。穆沙拉夫2013年结束自我流放回国，随后面临叛国和其他多项指控。

时任军方领导人的穆沙拉夫在1999年的政变中推翻了谢里夫，并统治巴基斯坦直至2008年，当时因遭普遍反对下台。

谢里夫政府长期以来拒绝让穆沙拉夫出国，称这应该由法院决定。

一家省级法院曾在2014年裁定允许穆沙拉夫出国旅行，但是中央政府对此提出上诉。巴基斯坦最高法院周三驳回了政府的上诉。

最高法院在简短的裁决中称，“上诉被驳回。”（完）