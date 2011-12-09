巴军方认为北约空袭早有预谋--报导

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伊斯兰堡12月9日电---媒体周五报导称，巴基斯坦少将纳迪姆（Ashfaq Nadeem）称，北约上月空袭巴方边检哨所是早有预谋的。该言论可能加剧巴美紧张局势。
报导称，纳迪姆表示，巴基斯坦将在边境部署防空系统，防范再次发生类似袭击活动。上月北约空袭事件导致24名巴基斯坦军人丧生。
报导指出，纳迪姆周四在参议院国防委员会发表了上述言论。路透当前尚未联系到军方官员证实上述言论。
《每日时报》（Daily Times）称，纳迪姆将该袭击描述为一场阴谋；其他报章引述他的话称，这是一场针对巴基斯坦"早已计划好的阴谋"。
Express Tribune援引纳迪姆的话报导称，"我们可以预期，还会有更多来自我们认为是盟友方面的袭击。"
美国和巴基斯坦对空袭的经过各执一词。巴方称袭击是无端挑衅，有官员认为是蓄意侵略；美国则否认这些说法。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。