巴军方认为北约空袭早有预谋--报导

路透伊斯兰堡12月9日电---媒体周五报导称，巴基斯坦少将纳迪姆（Ashfaq Nadeem）称，北约上月空袭巴方边检哨所是早有预谋的。该言论可能加剧巴美紧张局势。

报导称，纳迪姆表示，巴基斯坦将在边境部署防空系统，防范再次发生类似袭击活动。上月北约空袭事件导致24名巴基斯坦军人丧生。

报导指出，纳迪姆周四在参议院国防委员会发表了上述言论。路透当前尚未联系到军方官员证实上述言论。

《每日时报》（Daily Times）称，纳迪姆将该袭击描述为一场阴谋；其他报章引述他的话称，这是一场针对巴基斯坦"早已计划好的阴谋"。

Express Tribune援引纳迪姆的话报导称，"我们可以预期，还会有更多来自我们认为是盟友方面的袭击。"

美国和巴基斯坦对空袭的经过各执一词。巴方称袭击是无端挑衅，有官员认为是蓄意侵略；美国则否认这些说法。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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