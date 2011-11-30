巴基斯坦退出阿富汗问题国际会议

路透喀布尔/拉合尔11月29日电（记者 Mubasher Bukhari/Emma Graham-Harrison）---巴基斯坦周二决定退出即将举行的阿富汗问题国际会议，以抗议北约空袭致其24名士兵死亡事件。

该会议将於下周在德国波恩举行。在北约准备2014年从阿富汗撤军的背景下，巴基斯坦的退出使波恩会议失去一个关键参与者，因为巴方可能将塔利班武装分子纳入区域和平进程。

巴基斯坦政府发表声明称："内阁重申巴方支持阿富汗的稳定与和平，强调阿富汗主导下自主的和解进程的重要性。"

"巴方期待会议取得成功，但根据当前事态发展及外部环境，还是决定不参加会议。"

该会议将有约85个国家参与，尽管出席者包括美国国务卿希拉里和其他一些国家的部长，外界对於会议取得实际成果期望甚低。因此，巴基斯坦的缺席，对於阿富汗未来的规划进程，可能不会有太大影响。

但巴基斯坦这一决定，对於营造良好区域环境、让美国及其盟友在未来几年顺利从阿富汗撤军，是一个打击。

北约和美国国防部官员表示，他们希望巴基斯坦仍能出席会议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。