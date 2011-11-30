巴基斯坦退出阿富汗问题国际会议

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透喀布尔/拉合尔11月29日电（记者 Mubasher Bukhari/Emma Graham-Harrison）---巴基斯坦周二决定退出即将举行的阿富汗问题国际会议，以抗议北约空袭致其24名士兵死亡事件。
该会议将於下周在德国波恩举行。在北约准备2014年从阿富汗撤军的背景下，巴基斯坦的退出使波恩会议失去一个关键参与者，因为巴方可能将塔利班武装分子纳入区域和平进程。
巴基斯坦政府发表声明称："内阁重申巴方支持阿富汗的稳定与和平，强调阿富汗主导下自主的和解进程的重要性。"
"巴方期待会议取得成功，但根据当前事态发展及外部环境，还是决定不参加会议。"
该会议将有约85个国家参与，尽管出席者包括美国国务卿希拉里和其他一些国家的部长，外界对於会议取得实际成果期望甚低。因此，巴基斯坦的缺席，对於阿富汗未来的规划进程，可能不会有太大影响。
但巴基斯坦这一决定，对於营造良好区域环境、让美国及其盟友在未来几年顺利从阿富汗撤军，是一个打击。
北约和美国国防部官员表示，他们希望巴基斯坦仍能出席会议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。