巴基斯坦将领称北约空袭是蓄意侵略

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伊斯兰堡11月30日电（记者 Qasim Nauman，Michael Georgy）---巴基斯坦一名高级军官称，北约袭击巴军哨所造成24名军人死亡是公然和蓄意的侵略行为。巴基斯坦已经表示拒绝参加有关阿富汗未来的对话。
当地报纸周三援引巴基斯坦少将Ishfaq Nadeem的报导称，巴基斯坦曾要求北约停止攻击其哨所，但是北约直升机仍继续开火。
"国际安全援助部队(ISAF)拥有巴军哨所的详细信息，包括地图标示，北约不可能不知道这些是巴军哨所。"报纸引述Nadeem周二在记者会上的话报导。
上周六北约直升机和战机袭击了巴基斯坦西北部的两个军事哨所。这是2001年巴基斯坦与美国军事结盟後发生的最严重事件。
巴基斯坦周二表示退出阿富汗问题国际会议，北约袭击巴军哨所导致该地区陷入更深的危机。
美国国务卿希拉里周三称，对巴基斯坦退出下周的阿富汗问题国际会议表示遗憾，但是希望将来能够继续获得巴方的合作。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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