巴基斯坦或重开驻阿北约部队供应通道--巴官员

路透伊斯兰堡1月19日电---巴基斯坦高级安全官员周四对路透表示，该国料将重开通往驻阿富汗北约部队的供应通道，但会收取费用。去年11月北约空袭导致24名巴基斯坦官兵丧生，巴方随後封锁了该通道。

该官员表示，设计收费的目的一方面在於继续表达对去年遭空袭的愤怒，另一方面也是为打击巴境内的塔利班武装筹集资金。

开放供应通道的时间未定。

当被问及重开供应通道是否表明巴美危机缓解时，该官员表示两国关系正常化仍有距离。

经由巴基斯坦的两条陆路通道向驻阿北约部队供应的物资，占其物资供应总量的近三分之一。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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