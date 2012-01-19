巴基斯坦或重开驻阿北约部队供应通道--巴官员

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透伊斯兰堡1月19日电---巴基斯坦高级安全官员周四对路透表示，该国料将重开通往驻阿富汗北约部队的供应通道，但会收取费用。去年11月北约空袭导致24名巴基斯坦官兵丧生，巴方随後封锁了该通道。
该官员表示，设计收费的目的一方面在於继续表达对去年遭空袭的愤怒，另一方面也是为打击巴境内的塔利班武装筹集资金。
开放供应通道的时间未定。
当被问及重开供应通道是否表明巴美危机缓解时，该官员表示两国关系正常化仍有距离。
经由巴基斯坦的两条陆路通道向驻阿北约部队供应的物资，占其物资供应总量的近三分之一。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。