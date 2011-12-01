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时事要闻 | 2011年 12月 1日 星期四 18:18 BJT

北约在阿富汗杀害两名巴基斯坦人--巴官员

路透巴基斯坦杰曼12月1日电---巴基斯坦边防官员称，北约部队周四在阿富汗杀害了两名巴基斯坦人。此事可能导致局势更加紧张，上周末北约曾导致24名巴基斯坦官兵死亡。

巴官员称，这两名巴基斯坦人来自Baluchistan省，当时正在阿富汗境内收集木头。

北约官员未能马上发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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