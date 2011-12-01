美国称北约非蓄意越境袭击巴基斯坦

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透美国一架军用飞机上11月30日电----巴基斯坦军方谴责北约越境空袭巴方检查站造成24名巴基斯坦官兵死亡，是有预谋的侵犯行为。美军参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）周三对此进行反驳。
登普西在从伦敦飞回华盛顿途中接受路透社采访称："坦率说，这并非有预谋的袭击行动。"
"我们袭击巴基斯坦边境检查站，对我们有什麽好处呢？"（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月8日 - 据了解美国政府想法的消息人士，美国总统特朗普计划针对多德-弗兰克法案中一项备受争议的规定出台行政命令。该规定要求企业披露其产品中是否包含来自非洲战乱地区的“冲突矿物”。
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。