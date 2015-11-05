被困在巴基斯坦倒塌工厂内的工人通过手机求助

(本文由路透中文网编译提供)

路透拉合尔11月5日 - 巴基斯坦一家工厂的建筑倒塌，已经导致至少18人死亡，被困在瓦砾内的幸存者周四用手机请求帮助。救援人员担心死亡人数可能还会增加。

近100名幸存者已经被救出。该工厂位于拉合尔以南20公里，生产购物袋。救援人员称，很多工人挤在建筑物的地下室里。

“房顶倒塌的时候我们正在一层工作，”被困的工人Liaqat Ali用手机对一家电视台说道。

“我现在能够听到大型机器的声音，这让我有了生还的希望。”

救援官员周三称，建筑物倒塌时估计有150人在建筑物内。政府官员们表示，救援人员不得不缓慢行进，避免被困者受到进一步伤害。

受伤的幸存者称，上周发生的强烈地震导致墙壁出现裂缝，但工厂主不理会承包商的建议和工人的请求，没有停止加盖厂房第三层的施工。

“工厂主与因地震导致墙壁出现裂缝而建议停工的承包商发生争执，”被困在瓦砾中的工人Muhammad Ramzan通过手机对救援官员们说道。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌