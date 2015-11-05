被困在巴基斯坦倒塌工厂内的工人通过手机求助

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透拉合尔11月5日 - 巴基斯坦一家工厂的建筑倒塌，已经导致至少18人死亡，被困在瓦砾内的幸存者周四用手机请求帮助。救援人员担心死亡人数可能还会增加。
近100名幸存者已经被救出。该工厂位于拉合尔以南20公里，生产购物袋。救援人员称，很多工人挤在建筑物的地下室里。
“房顶倒塌的时候我们正在一层工作，”被困的工人Liaqat Ali用手机对一家电视台说道。
“我现在能够听到大型机器的声音，这让我有了生还的希望。”
救援官员周三称，建筑物倒塌时估计有150人在建筑物内。政府官员们表示，救援人员不得不缓慢行进，避免被困者受到进一步伤害。
受伤的幸存者称，上周发生的强烈地震导致墙壁出现裂缝，但工厂主不理会承包商的建议和工人的请求，没有停止加盖厂房第三层的施工。
“工厂主与因地震导致墙壁出现裂缝而建议停工的承包商发生争执，”被困在瓦砾中的工人Muhammad Ramzan通过手机对救援官员们说道。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”