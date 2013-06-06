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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 6日 星期四 14:27 BJT

谢里夫就任巴基斯坦总理 呼吁美国停止无人机空袭

巴基斯坦新一届国民议会周三正式选举纳瓦兹·谢里夫(Nawaz Sharif)为该国新一届政府总理。谢里夫再次呼吁美国停止在巴基斯坦地区的无人机空袭。在美国上周对巴基斯坦北瓦济里斯坦地区的无人机空袭中，塔利班二号人物被打死。无人机问题为该国议会大选的主要议题之一。路透
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