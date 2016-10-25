巴基斯坦一警察学校遭袭 至少59人死亡逾百人受伤（更新版）

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
（更新死亡人数）
路透巴基斯坦奎达10月25日 - 政府官员周二表示，巴基斯坦西南部奎达市一间警察训练学校周一深夜遭枪手袭击，至少59人丧生，逾百人受伤。
官员称，当时有逾200名受训者驻在该校，其中部分被挟持为人质。
俾路支省内务部长Mir Sarfaraz Bugti称，有5-6名枪手攻击该间训练学校内的宿舍，当时培训警员正在休息或睡觉。奎达是俾路支省首府。(完)
(编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。