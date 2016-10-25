巴基斯坦一警察学校遭袭 至少59人死亡逾百人受伤（更新版）

（更新死亡人数）

路透巴基斯坦奎达10月25日 - 政府官员周二表示，巴基斯坦西南部奎达市一间警察训练学校周一深夜遭枪手袭击，至少59人丧生，逾百人受伤。

官员称，当时有逾200名受训者驻在该校，其中部分被挟持为人质。

俾路支省内务部长Mir Sarfaraz Bugti称，有5-6名枪手攻击该间训练学校内的宿舍，当时培训警员正在休息或睡觉。奎达是俾路支省首府。(完)