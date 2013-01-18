巴基斯坦牧师与政府达成协议 停止抗议

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透伊斯兰堡1月17日（记者 Mubasher Bukhari） - 巴基斯坦穆斯林牧师Muhammad Tahirul Qadri周四与政府达成协议，获得在选举前对选举进程的发言权。该牧师与军方有历史渊源，最近一直在呼吁巴基斯坦政府下台。
四天前，Qadri开始在伊斯兰堡领导大规模抗议活动，引发政治危机。他一直在呼吁军方参与组建看守政府，在举行选举前由该看守政府执政。
“我们达成了协议。真主让我们取得胜利，现在你们可以回家了，”Qadri对在议会附近宿营的支持者们说道。
Qadri的发言人公布的协议副本显示，Qadri说服政府在3月16日以前解散议会，从而确保5月的选举能够在90天内进行。Qadri还说服政府讨论选举改革。
政府消息人士和执政党巴基斯坦人民党官员称，Qadri提出的在组建看守政府上应征询军方意见的要求被拒绝。
但是双方同意执政联盟和他的政党必须在看守政府总理人选上达成“完全共识”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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