中国接管巴基斯坦瓜达尔港管理权

路透伊斯兰堡2月18日 - 中国周一接管巴基斯坦瓜达尔港(Gwadar)管理权。该港口是前往霍尔木兹海峡石油运输通道的必经之路，因而此举将加剧印度对中国战略影响力日益上升的担忧。

瓜达尔港口项目一期工程总投资2.48亿美元，中方出资比例占到逾80%。中国计划打开一条始自海湾地区、穿越巴基斯坦，抵达中国西部的能源和贸易走廊。

分析人士称，等工程建设完成，瓜达尔港可能为中国海军所用，印度国防部长安东尼(A.K. Antony)2月6日对记者表示，中国对该港口的控制“令人担忧”。

中国还出资参与建设斯里兰卡的汉班托特港（Hambantota）和孟加拉的吉大港（Chittagong）。

在周一的签署仪式结束后，巴基斯坦总统扎尔达里(Asif Ali Zardari)表示，他希望瓜达尔港能很快成为“所在地区的一个贸易和商业中心”。

巴基斯坦内阁1月批准将瓜达尔港的运营权从新加坡国际港务集团转移至中国海外集团有限公司。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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