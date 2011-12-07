巴基斯坦总统轻度心脏病发作--消息

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透伊斯兰堡12月7日电（记者 Augustine Anthony）---知情人士周三称，巴基斯坦总统扎尔达里轻度心脏病发作，正在迪拜一家医院接受治疗。这引发他可能将辞职的猜测。
巴基斯坦总统办公室称，扎尔达里在医院是为常规检查，并表示，引发种种猜测的一则相关网络报导不实。
金融市场未受相关消息影响。
总统发言人巴巴尔（Farhatullah Babar）对路透表示："扎尔达里总统在迪拜一家医院，是为接受此前安排好的体检 。"
"媒体报导猜测他的相关情况，纯属揣测、臆测和不实。"
不过了解扎尔达里情况的巴基斯坦知情人士在迪拜告诉路透，扎尔达里轻度心脏病发作。
该知情人士表示，"两天前他胸痛"，然後决定去迪拜。
他表示，六年前，扎尔达里也曾有过轻度心脏病发作。
"自那时起，他就一直在用药。"
扎尔达里所在的巴基斯坦人民党成员汉斯（Mian Muneer Hans）称，总统周二晚7:30左右抵达迪拜。（完 ）
编译：张家伟 发稿：程芳
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